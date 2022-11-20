Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсерый, синий, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Лофт
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Эксклюзив, олива
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Стеновая панель Вулкано, береза
Эко Панно Олень 2
Деревянный вазон 2
Кашпо Bloom 44, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден