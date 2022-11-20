Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсиреневый, голубой, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Колотая, береза
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска
Вазон бетонный Ц-4-2
Вазон бетонный Ц-12
Вазон бетонный Ц-11
Вазон бетонный Ваза В-1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден