Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсиреневый, голубой, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Модерн
Стеновая панель Викинг, полисандр
Стеновая панель Колотая, береза
Стеновая панель Колотая, сапели
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Экзотик, ясень
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Лофт перегородка №1
Эко Панно Сердце
Цветочница бетонная квадратная
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден