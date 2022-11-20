Товар в корзине. Перейти
Картина AM8-028 - фото 1

Картина AM8-028

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Картина AM8-027
Картина AM8-027
Следующий Картина AM8-029
Картина AM8-027

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Длина1400 мм
  • Цветсиний, голубой, белый, бежевый

Похожие товары

Настоящее фото товара Картина АМ1-001, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-001

Настоящее фото товара Картина АМ1-018, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-018

Настоящее фото товара Картина АМ1-023, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Картина АМ1-023

Настоящее фото товара Картина АМ1-026, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
12

Картина АМ1-026

Настоящее фото товара Картина АМ1-030, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
9

Картина АМ1-030

Настоящее фото товара Картина АМ1-033, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
10

Картина АМ1-033

Настоящее фото товара Картина АМ1-034, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
5

Картина АМ1-034

Настоящее фото товара Картина АМ1-035, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
11

Картина АМ1-035

Настоящее фото товара Картина AM1-036, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
7

Картина AM1-036

Настоящее фото товара Картина AM2-007, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
12

Картина AM2-007

С этим товаром покупают
Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Настоящее фото товара Стеновая панель Викинг, состаренная береза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
13

Стеновая панель Викинг, состаренная береза

Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
11

Стеновая панель Эксклюзив, ясень

Настоящее фото товара Стеновая панель Эксклюзив, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
11

Стеновая панель Эксклюзив, олива

Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
5

Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень

Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Кашпо Прованс, квадратное

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Эко Панно Треугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена
9

Эко Панно Треугольник

Настоящее фото товара Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый

Настоящее фото товара Кашпо Vetro 40, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Кашпо Vetro 40, снежно-белый

Настоящее фото товара Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
14

Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден