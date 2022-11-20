Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветбелый, голубой, синий
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Эко Панно Шестиугольник
Эко Панно Прямоугольник
Эко Панно Круг
Эко Панель из однородного мха
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден