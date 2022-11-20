Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветсерый, голубой, бежевый, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Викинг, береза старый замок
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Эко Панно Прямоугольник
Эко Панель из однородного мха
Вазон бетонный Ц-12
Кашпо Quarter 25, графит
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден