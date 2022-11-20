Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветголубой, синий, оранжевый, красный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Лофт светлый микс
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Кашпо №1
Деревянный вазон 2
Кашпо Bloom 44, снежно-белый
Кашпо classic 35, снежно-белый
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден