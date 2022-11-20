Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Длина1400 мм
- Цветоранжевый, синий, серый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Стеновая панель Вулкано, сосна
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Лофт микс средний тонов
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Вазон бетонный Ц-11
Кашпо Quarter 20, снежно-белый
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден