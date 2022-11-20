Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный, белый, зеленый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, состаренная береза
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Стеновая панель Лофт темный микс
Стеновая панель Лофт светлый микс
Кашпо GRAND
Эко Панно Треугольник
Эко Панно Сердце
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Кашпо Cubric 30*80, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден