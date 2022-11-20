Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Эксклюзив, сапели
Стеновая панель Экзотик, ясень
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-5
Вазон бетонный Ваза В-3
Вазон бетонный Ваза В-1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден