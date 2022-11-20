Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Лофт
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Колотая, сапели
Стеновая панель Эксклюзив, береза
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Эко Панно Олень 1
Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый
Кашпо Vetro 40, снежно-белый
Кашпо Parette 90 DB, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден