Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный, белый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, береза
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Стеновая панель Эксклюзив, тобакко
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Стеновая панель Сакура, дуб Тобакко
Кашпо Прованс, квадратное
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Кашпо Quarter 25, графит
Кашпо Bloom 44, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден