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Картина в раме PGL-038 - фото 1

Картина в раме PGL-038

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Длина400 мм
  • Цветчерный, белый

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