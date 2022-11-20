Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный, белый, голубой
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Вулкано, береза
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Кашпо Прованс, квадратное
Эко Панно Шестиугольник
Вазон бетонный Ц-4-2
Кашпо Bloom 30, снежно-белый
Кашпо Attica 30, коричневый гранит
Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден