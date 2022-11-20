Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветбелый, черный
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Эксклюзив, ясень
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Вулкано, береза тонированная
Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска
Кашпо Гранд, среднее
Эко Панно Треугольник
Эко Панно Круг
Вазон бетонный Ц-4-2
Кашпо classic 35, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден