Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный, белый, розовый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Лофт
Стеновая панель Роял, венге, береза, забрано, сапели, окан
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Экзотик, ясень
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Стеновая панель Лофт светлый микс
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Кашпо №1
Эко Панель из однородного мха
Вазон бетонный Ваза В-1
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден