Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветбелый, черный, голубой, зеленый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Комплект мебели Лофт
Стеновая панель ромб под углом, ясень
Стеновая панель Роял, береза, ясень, олива, сапели
Стеновая панель Роял, ясень, дуб, береза, олива
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Сакура, дуб, ясень, тик, олива
Стеновая панель Сакура, сапели, дуб, махагон, орех, береза
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо №1
Эко Панно Прямоугольник
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден