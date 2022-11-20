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Картина в раме PGL-053 - фото 1

Картина в раме PGL-053

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Длина400 мм
  • Цветбелый, черный, голубой, зеленый

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