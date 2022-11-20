Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Длина400 мм
- Цветчерный, белый, серый
Картина АМ1-001
Картина АМ1-018
Картина АМ1-023
Картина АМ1-026
Картина АМ1-030
Картина АМ1-033
Картина АМ1-034
Картина АМ1-035
Картина AM1-036
Картина AM2-007
Стеновая панель Викинг, ясень
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Стеновая панель Касуми винтаж, амбарная доска, тик
Кашпо GRAND
Кашпо №1
Эко Панно Круг
Кашпо classic 35, снежно-белый
Кашпо Segmento 50, снежно-белый
Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден