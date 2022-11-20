Товар в корзине. Перейти
Кашпо Gent - фото 1

Кашпо Gent

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кашпо Lady
Кашпо Lady
Следующий Журнальный стол Глория
Кашпо Lady

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Ширина220 мм
  • Цветрозовый

Похожие товары

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Cantina, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Светильник Ideal Lux Cantina

Настоящее фото товара Светильник Ideal Lux Deda, произведённого компанией ChiedoCover
от22 500
Оптовая цена
13

Светильник Ideal Lux Deda

Подвесной светильник Вегас алюминий Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Вегас алюминий

Подвесной светильник БугиНастоящее фото товара Подвесной светильник Буги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Буги

Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник светодиодный Паркер

Настоящее фото товара Подвесной светильник CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник CL

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас

Настоящее фото товара Подвесной светильник Эдисон Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Эдисон Black

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8024, произведённого компанией ChiedoCover
от83 190
Оптовая цена
12

Комод BeFree BP-8024

Комод Montana LA-2652Настоящее фото товара Комод Montana LA-2652, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2652

Комод Loft Reg1D1S 90Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 90, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
14

Комод Loft Reg1D1S 90

Настоящее фото товара Комод Предлиц, произведённого компанией ChiedoCover
65 590
8

Комод Предлиц

Настоящее фото товара Комод Маяно, произведённого компанией ChiedoCover
93 090
14

Комод Маяно

Настоящее фото товара Комод Флайбано, произведённого компанией ChiedoCover
53 290
5

Комод Флайбано

Стеллаж 103 ЛофтНастоящее фото товара Стеллаж 103 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от20 000
6

Стеллаж 103 Лофт

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди