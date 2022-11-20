Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Ширина220 мм
- Цветчерный
Светильник Ideal Lux Cantina
Светильник Ideal Lux Deda
Подвесной светильник Вегас алюминий
Подвесной светильник Буги
Подвесной светильник светодиодный Паркер
Подвесной светильник CL
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Подвесной светильник Эдисон Black
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Черный
Подвесной светильник Светодиодный Вегас Кофейный
Подсветка Glanz 40
Подсветка Fino 52
Светящийся куб Piazza 600 мм
Бра V2530-1W Aerton 1*E14*60W
Бра V1192-1W Globo 1*E14*60W
Бра с выключателем Девис, венге, 2 лампы
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди