Характеристики товара
Описание
Кашпо Шилонг — больше, чем просто «дом» для ваших растений. Кашпо моментально цепляет взгляд и ошарашивает своим уникальным, фантастическим внешним видом. Такой предмет интерьера сложно называть своим именем — «кашпо». Это полноценная скульптура, которая станет центром притяжения восторженных взглядов в каждом доме. Кашпо выполнено в форме головы со скошенной «теменной» частью. Несмотря на то, что материал изготовления — пластик, создается ощущение, что изделие выполнено из гипса. Такого эффекта удалось добиться благодаря скульптурной технике изготовления с особой огранкой, схожей с обработкой драгоценных камней. У фигуры отчетливо просматриваются части лица — нос, глаза, губы. Это будоражит воображение еще больше. Вы просто представьте, как из головы, словно прическа, будут расти ваши любимые цветы. В данном случае использовался особый вид пластика. Это прочный и плотный полимер, который не трескается, не скалывается при эксплуатации, не боится постоянного воздействия влаги. Стиль изготовления — современный. Наиболее подходящие направления в дизайне — хай-тек, китч, лофт. Размеры изделия: ширина — 13 см; высота — 18 см, глубина — 17 см. В коллекции кашпо представлено в пятнадцати цветах.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Ширина130 мм
- Глубина170 мм
- Вес0.4 кг
- Материалпластик
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияИспания