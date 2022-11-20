Товар в корзине. Перейти
Кашпо Шилонг прозрачное янтарное - фото 1

Кашпо Шилонг прозрачное янтарное

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кашпо Шилонг прозрачное алмазное
Кашпо Шилонг прозрачное алмазное
Следующий Кашпо Шилонг прозрачное дымчатое
Кашпо Шилонг прозрачное алмазное

Характеристики товара

Описание

Кашпо Шилонг — больше, чем просто «дом» для ваших растений. Кашпо моментально цепляет взгляд и ошарашивает своим уникальным, фантастическим внешним видом. Такой предмет интерьера сложно называть своим именем — «кашпо». Это полноценная скульптура, которая станет центром притяжения восторженных взглядов в каждом доме. Кашпо выполнено в форме головы со скошенной «теменной» частью. Несмотря на то, что материал изготовления — пластик, создается ощущение, что изделие выполнено из гипса. Такого эффекта удалось добиться благодаря скульптурной технике изготовления с особой огранкой, схожей с обработкой драгоценных камней. У фигуры отчетливо просматриваются части лица — нос, глаза, губы. Это будоражит воображение еще больше. Вы просто представьте, как из головы, словно прическа, будут расти ваши любимые цветы. В данном случае использовался особый вид пластика. Это прочный и плотный полимер, который не трескается, не скалывается при эксплуатации, не боится постоянного воздействия влаги. Стиль изготовления — современный. Наиболее подходящие направления в дизайне — хай-тек, китч, лофт. Размеры изделия: ширина — 13 см; высота — 18 см, глубина — 17 см. В коллекции кашпо представлено в пятнадцати цветах.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Ширина130 мм
  • Глубина170 мм
  • Вес0.4 кг
  • Материалпластик, поликарбонат
  • Цветоранжевый, бронза, прозрачный
  • Страна изготовленияИспания

Похожие товары

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Комплект мебели ЛофтНастоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 72010
52 690 ₽Оптовая цена
14

Комплект мебели Лофт

Настоящее фото товара Кашпо GRAND, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
7

Кашпо GRAND

Настоящее фото товара Кашпо Прованс, квадратное, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Кашпо Прованс, квадратное

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кашпо Гранд, среднее, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Кашпо Гранд, среднее

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
9

Лофт перегородка №1

Настоящее фото товара Цветочница бетонная квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная квадратная

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
11

Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник

Настоящее фото товара Цветочница бетонная Ц-5, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
15

Цветочница бетонная Ц-5

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Комод BeFree BP-8025, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена
15

Комод BeFree BP-8025

Настоящее фото товара Комод Мозинц, произведённого компанией ChiedoCover
74 290
7

Комод Мозинц

Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
74 390
9

Комод Блайбург

Настоящее фото товара Комод Понзано, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
6

Комод Понзано

Комод деревянный в стиле Лофт EligioНастоящее фото товара Комод деревянный в стиле Лофт Eligio, произведённого компанией ChiedoCover
216 990
Оптовая цена

Комод деревянный в стиле Лофт Eligio

Комод с 6-ю ящиками и раздвижной дверцей лофт ЭрнестоНастоящее фото товара Комод с 6-ю ящиками и раздвижной дверцей лофт Эрнесто, произведённого компанией ChiedoCover
290 090
Оптовая цена

Комод с 6-ю ящиками и раздвижной дверцей лофт Эрнесто

Комод ФирзенНастоящее фото товара Комод Фирзен, произведённого компанией ChiedoCover
от265 990
Оптовая цена
14

Комод Фирзен

Другие товары из разделадекор
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
6

Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена
13

Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой КапитонеНастоящее фото товара Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена
15

Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне

Зеркало ШевальеНастоящее фото товара Зеркало Шевалье, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
6

Зеркало Шевалье