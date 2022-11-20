Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота250 мм
Статуэтка Глаза
Статуэтка Каменный Ёж
Статуэтка Жук-олень
Статуэтка Геометрический Фламинго
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
Арт-объект Квадраты и Шары из дерева
Статуэтка Воздушная собака, серебряная
Статуэтка Воздушная собака, красная
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Вазон бетонный Ваза В-1
Стойка орхидея Руди
Стойка ранункулюс Софи
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
Кашпо Шилонг матовое серый
Кашпо Шилонг матовое синее
Кашпо Шилонг матовое антрацит