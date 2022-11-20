Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Ширина200 мм
- Высота160 мм
- Материалкерамика
- Цветзолотой
Лавка - кашпо Морет, Крокосмея Маро
Композиция пуансетия Берта
Декоративная рама Вальдеричи
Фитостойка Этель папоротник Тотто
Фитостойка Этель Свит грас Бьорк
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