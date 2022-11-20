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Керсло Diego, серый/ черный

13 оценок
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Керсло Diego, белый/ черный
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Керсло Diego, белый/ черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, черный

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