Фотография Халат детский из биохлопка Edgard от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Халат детский из биохлопка Edgard

4.4
Оптовая цена
от 3 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Халат детский из биохлопка Edgard
Халат детский из биохлопка Edgard
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Халат детский из биохлопка Edgard

4.4
3190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Описание

  • 100% биохлопок
  • Махровая ткань букле 400 г/м²
  • Капюшон на подкладке
  • 2 кармана спереди
  • Вшитый эластичный пояс до возраста 4 года
  • Пояс в шлевках для возраста 6 лет
  • Отделка контрастным кантом

Уход

  • Температура стирки 60°
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Основные характеристики

  • Цветоранжевый
  • Материалхлопок

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