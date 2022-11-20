Фотография Халат детский с капюшоном Zorus от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Халат детский с капюшоном Zorus

4.3
Оптовая цена
от 3 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Халат детский с капюшоном Zorus
Халат детский с капюшоном Zorus
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Халат детский с капюшоном Zorus

4.3
3190 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Халат с капюшоном из мягкого флиса
Халат с капюшоном из мягкого флиса
Следующий Халат детский из биохлопка Edgard
Халат детский из биохлопка Edgard

Характеристики товара

Описание

Описание

  • Верх из велюра 100% хлопок (380 г/м²)
  • Подкладка из малой пряжи 100% хлопок
  • Капюшон на подкладке из малой пряжи 100% хлопок
  • Эластичный пояс до возраста 4 года
  • Пояс со шлевками для возраста 6 лет
  • Легкий уход: отличная стойкость цветов к стиркам при 60°
  • Барабанная сушка

Размеры

  • Размеры для 2 лет, 4 лет, 6 лет
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветзеленый
  • Материалхлопок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки из спанбонда, произведённого компанией ChiedoCover
18 ₽
Оптовая цена
4.8
Тапочки из спанбонда
Настоящее фото товара Вилка столовая Порто, произведённого компанией ChiedoCover
210 ₽
Оптовая цена
4.1
Вилка столовая Порто
Настоящее фото товара Кувшин с крышкой Бейзик, произведённого компанией ChiedoCover
210 ₽
Оптовая цена
5
Кувшин с крышкой Бейзик
Настоящее фото товара Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.3
Кувшин 1100 мл Royal White 1, 12
Настоящее фото товара Кувшин - ваза 540 мл Royal White, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.5
Кувшин - ваза 540 мл Royal White
Настоящее фото товара Кувшин - ваза 900 мл Royal White 1, 12, произведённого компанией ChiedoCover
590 ₽
Оптовая цена
4.4
Кувшин - ваза 900 мл Royal White 1, 12
Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Полотенце банное Emily-6
Настоящее фото товара Матрас Victory, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Матрас Victory
Настоящее фото товара Декоративная подушка Касабланка, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.7
Декоративная подушка Касабланка
Настоящее фото товара Декоративная подушка Белла, синий, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.5
Декоративная подушка Белла, синий

Другие товары из раздела халаты оптом

Настоящее фото товара Пеньюар "динозавр" из флиса, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Пеньюар "динозавр" из флиса
Настоящее фото товара Халат Махровый женский, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Халат Махровый женский, с капюшоном
Настоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.3
Халат Вафельный женский
Настоящее фото товара Халат Махровый мужской, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Халат Махровый мужской, с капюшоном
Настоящее фото товара Халат Вафельный мужской, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Халат Вафельный мужской
Настоящее фото товара Халат из рифленого трикотажа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
5 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Халат из рифленого трикотажа
Настоящее фото товара Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Настоящее фото товара Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Настоящее фото товара Халат с капюшоном из флисового трикотажа, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Настоящее фото товара Халат Misty, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
14 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Халат Misty