Фотография Халат из рифленого трикотажа от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Халат из рифленого трикотажа

4.5
Оптовая цена
от 5 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Халат из рифленого трикотажа
Халат из рифленого трикотажа
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Халат из рифленого трикотажа

4.5
5290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Длина1030 мм

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