Характеристики товара
Основные характеристики
Отбелённый, 100% х/б.
Плотность 380-450 г/м.
В мягком махровом халате каждый гость будет чувствовать себя комфортно. Изделия из отбеленного хлопка высочайшего качества обладают отличной впитываемостью и длительное время сохраняют свой пушистый ворс и цвет. Их не нужно гладить. Они просты в уходе.
Мужчина в таком халате выглядит и чувствует себя роскошно. Длинный рукав удобен, а покрой кимоно придаст шарм любому образу. Модель с капюшоном - это отличный вариант для прохладного времени года.
Махровый мужской халат с капюшоном отличного качества всегда подчеркнет особый статус отеля, гостиницы, спа или фитнес центра. Запомнится посетителям как знак высокого уровня сервиса.