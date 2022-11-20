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              Фотография Халат Махровый мужской, с капюшоном от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Халат Махровый мужской, с капюшоном

              4.9
              Оптовая цена
              1 590 ₽
              при покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Халат Махровый мужской, с капюшоном
              Халат Махровый мужской, с капюшоном
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Отбелённый, 100% х/б.

              Плотность 380-450 г/м.

              В мягком махровом халате каждый гость будет чувствовать себя комфортно. Изделия из отбеленного хлопка высочайшего качества обладают отличной впитываемостью и длительное время сохраняют свой пушистый ворс и цвет. Их не нужно гладить. Они просты в уходе.

              Мужчина в таком халате выглядит и чувствует себя роскошно. Длинный рукав удобен, а покрой кимоно придаст шарм любому образу. Модель с капюшоном - это отличный вариант для прохладного времени года.

              Махровый мужской халат с капюшоном отличного качества всегда подчеркнет особый статус отеля, гостиницы, спа или фитнес центра. Запомнится посетителям как знак высокого уровня сервиса.

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