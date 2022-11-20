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Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL - фото 1Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL - фото 2

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Материалбамбук, хлопок, микроволокно
  • РазмерXXL
  • Цветкрасный

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