Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Материалбамбук, хлопок, микроволокно
- РазмерXXL
- Цветчерный
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Трибуна для выступлений - 2
Трибуна для выступлений - 3
Трибуна для выступлений - 4
Трибуна для зала - 1
Трибуна для выступлений - 5
Декоративная подушка Тедди, черная
Декоративная подушка Велютто, желтый