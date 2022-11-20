Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Материалбамбук, хлопок, микроволокно
- РазмерL/XL
- Цветкрасный
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Диван Викибаунс
Трибуна для инаугураций - 1
Трибуна для инаугураций - 2
Трибуна для выступлений - 1
Трибуна №1
Трибуна с подставкой №1
Декоративная подушка Тедди, серая
Полотенце махровое KARNA, 900x500, коричневый