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Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL - фото 1Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL - фото 2

Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, L/XL

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Материалбамбук, хлопок, микроволокно
  • РазмерL/XL
  • Цветкрасный

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