Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1300 мм
- Материалбамбук, хлопок, микроволокно
- РазмерM
- Цветкрасный
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Полотенце банное Seashells-8
Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая
Декоративная подушка Нелла, черная
Матрас SPRINGOFF ДОМИНО, 1900x800
Тостер электрический GALAXY GL2902
Тостер электрический GALAXY GL2906
Тостер электрический GALAXY GL2907