Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалхлопок
- РазмерXL
- Цветрозовый
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Диван 50
Декоративная подушка Морокко
Тележка для горничных Чистун
Тележка для горничных Мона
Тележка для горничных из нержавейки
Тележка для горничных Люси
Тележка для горничных Klara
Декоративная подушка Тедди, серая
Полотенце махровое KARNA, 900x500, серый