Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалхлопок
- РазмерXXL
- Цветрозовый
Халат из рифленого трикотажа
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом
Халат с капюшоном из флисового трикотажа
Халат Misty
Халат на молнии
Халат из флисового трикотажа
Халат с шалевым воротником взрослый Scenario
Халат из ткани пике
Детский халат из хлопка с капюшоном, Kumla
Ткань Luxor, микрофибра
Прихожая лофт Намвон
Кресло Надир
Тележка для складных стульев, двухуровневая
Тележка для складных стульев
Тележка для складных стульев, малая
Тележка для горничных универсальная с полками из МДФ
Тележка для горничных Гестия