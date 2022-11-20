Характеристики товара
Основные характеристики
Отбелённый, 100% х/б.
Плотность 200-242 г/м.
Вафельные мужские халаты легки как в уходе, так и в носке. Их просто гладить и стирать. Они занимают мало места при хранении. Вафельная ткань имеет характерный рисунок и оказывает дополнительный массажный эффект, что способствует большему расслаблению после водных процедур.
Всегда модный фасон ворота “кимоно” дарит владельцу свободу движения.
Вафельные мужские халаты популярны в любое время года в заведениях с высокой проходимостью. Они доступны по цене и подчеркивают заботу о клиентах и в гостиницах, и в спа-центрах.