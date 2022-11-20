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              Фотография Халат Вафельный мужской от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Халат Вафельный мужской

              4.5
              Оптовая цена
              900 ₽
              при покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Халат Вафельный мужской
              Халат Вафельный мужской
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Отбелённый, 100% х/б.

              Плотность 200-242 г/м.

              Вафельные мужские халаты легки как в уходе, так и в носке. Их просто гладить и стирать. Они занимают мало места при хранении. Вафельная ткань имеет характерный рисунок и оказывает дополнительный массажный эффект, что способствует большему расслаблению после водных процедур.

              Всегда модный фасон ворота “кимоно” дарит владельцу свободу движения.

              Вафельные мужские халаты популярны в любое время года в заведениях с высокой проходимостью. Они доступны по цене и подчеркивают заботу о клиентах и в гостиницах, и в спа-центрах.

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