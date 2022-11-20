Хвойная гирлянда Госфорд великолепна по своему внешнему виду - она декорирована гроздями алых искусственных ягод, дополнена лампочками с нежным теплым белым свечением и натуральными шишками. Сочетание разных типов хвои и комбинация отростков разной длины придает гирлянде шарм и изысканность. Такой светящийся хвойный декор будет великолепно смотреться в любом помещении: как дома, так и в офисе - оформляйте ей стену или украсьте оконные и дверные проемы - гирлянда везде будет смотреться нарядно и торжественно
Характеристики:
Длина гирлянды: 274 см.
Диаметр: 30 см.
Подсветка: 50 теплых белых LED ламп.
Тип хвои: леска + ПВХ.
Декор: натуральные шишки, искусственные ягоды.
Вес: 1.69 кг
Длина упаковки: 0.85 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.21 м.
Объем упаковки: 0.048 м3
Вазон бетонный Ваза В-3
Кашпо Cilindro 30, снежно-белый
Композиция Самшит Вали
Стойка туя Вист Q
Стойка орхидея Умай
Композиция осока Варто кашпо Dekollete W
Стойка Георгин Лайма, кашпо Decollete Рори W40
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