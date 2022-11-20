Хвойная гирлянда с лампочками Империал заснеженная 270*25 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ

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Хвойная гирлянда с лампочками Империал заснеженная 270*25 см, 50 теплых белых LED ламп на батарейках, ПВХ

4.4
2 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Заснеженная хвойная гирлянда Империал способна перенести вас из обыденной реальности в настоящую новогоднюю сказку, полную чудес и волшебных превращений. Веселые огоньки, которые мерцающими звездочками рассыпаны по мохнатым ветвям, нежно подсвечивают зеленые иголочки, припорошенные снегом. Лампочки работают от батареек, поэтому вам не придется зависеть от наличия розеток - украсьте свой дом там, где пожелаете! Хвойная гирлянда 2.7 метра подойдет для декора окна или карниза, будет отлично смотреться на перилах или колоннах - вариантов ее применения существует масса

Характеристики:

Длина гирлянды: 270 см.
Диаметр: 25 см.
Тип хвои: ПВХ (PVC) - мягкая хвоя.
Цвет хвои: зеленый.
Общее количество веток: 190 шт.
Подсветка: 50 теплых белых LED ламп.
Гирлянда работает в режиме постоянного свечения.
Работает от батареек: 3 шт, тип АА (в комплект не входят).
Функция таймера - подсветка включается каждые сутки в определенное время.
Длина провода-подводки до батарейного блока: 50 см.
Для использования только в помещении.
Декор: пышный искусственный снег.
Вес: 0.88 кг
Длина упаковки: 0.85 м.
Ширина упаковки: 0.17 м.
Высота упаковки: 0.18 м.
Объем упаковки: 0.0261 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.88 кг
  • Диаметр250 мм
  • Длина2700 мм

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