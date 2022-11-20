Яркие украшения в доме – залог превосходного настроения на праздник. Эта великолепная новогодняя гирлянда выглядит удивительно эффектно: густая матовая хвоя, покрытая тонким слоем серебристой изморози, разбавлена нежными листьями. Композицию дополняют шишки и гроздья живописных красных ягод
Характеристики:
Длина гирлянды: 180 см.
Диаметр: 15 см.
Тип хвои: ЛИТАЯ.
Декор: шишки, ягоды, листья, льдинки.
Вес: 0.63 кг
Длина упаковки: 0.96 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.17 м.
Объем упаковки: 0.0346 м3
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