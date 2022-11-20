Елочные иголки темно-зеленого цвета с белой заснеженностью на кончиках и искрящимися блестками создают великолепный праздничный эффект. Подсветка нежного теплого белого цвета, а также крупные натуральные шишки - именно то, что выделяет эту новогоднюю композицию из прочих. Пусть ваш интерьер наполняется теплом и домашним уютом! Кашпо с хвойными оформлением может украшать придверное пространство и открытые помещения, а расставить их можно как на полу, так и на тумбах - фантазия в ваших руках!
Характеристики:
Размер: 46*51 см.
Кол-во веток: 60 штук.
Тип хвои: леска + ПВХ.
Цвет хвои: зеленый.
Декор: натуральные шишки, искусственный снег, блестки.
Подставка: пластик.
Наличие встроенных лампочек: 150 теплых белых ламп.
Работает от сети 220V.
Вес: 3.74 кг
Длина упаковки: 0.54 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.27 м.
Объем упаковки: 0.0383 м3
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