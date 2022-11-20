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Китайский ковёр шерстяной PRISMATIC N, разноцветный

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Характеристики товара

Описание

Ковры из коллекции PRISMATIC N приковывают внимание чистыми цветами и харизматичным дизайном. Эти ковры способны буквально преобразить интерьер, наполнить пространство глубиной и ощущением масштаба. Крупные узоры будто нанесены кистью, между элементами много свободного места – это позволяет рисунку выглядеть объёмно. Фактуры шерсти и арт-шёлка создают тонкие визуальные контрасты. Коллекция украсит любой интерьерный стиль, от ар-деко до минимализма, и будет гармонично сочетаться как с современным лаконичным декором, так и с классической мебелью.

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Основные характеристики

  • Высота7 мм
  • Ширина1680 мм
  • Длина2260 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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