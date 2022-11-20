Характеристики товара
Описание
LUCA 一 ковры для жаркого домашнего очага. Если дом ассоциируется у вас с чем-то первозданным, аутентичным, с вашей «берлогой» или крепостью, если вас тянет к живому огню, шероховатым фактурам и неидеальным природным формам, 一 то коллекция станет находкой для вас. Изделия выполнены в виде шкур животных. Имитация расцветок и оттенков необработанной шерсти выглядит очень правдоподобно, создавая атмосферу охотничьего замка или жилища коренных народов Севера. Такой ковёр подойдёт для модного интерьера в стиле лофт или экологичного сканди, для ультрасовременной гостиной или классического «мужского» кабинета с камином и натуральным деревом. Он будет хорош и в городской квартире, и в загородном доме. Ковёр-шкура подчеркнёт изысканный вкус и сильный, неординарный характер своего владельца. При создании коллекции LUCA ни одно животное не пострадало 一 все изделия выполнены из высокотехнологичного синтетического материала, практичного, безопасного и приятного на ощупь.
Основные характеристики
- Ширина1550 мм
- Длина2000 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт