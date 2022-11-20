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Классическое мужское парикмахерское кресло 11

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Мужское винтажное парикмахерское кресло 6

Характеристики товара

Описание

Классическое мужское парикмахерское кресло, дизайн которого вобрал в себя всё самое лучше от традиционных моделей мужских кресел с вековой давностью и современных мужских кресел последних десятилетий.

Подлокотники этого кресла сделаны в виде маленьких мягких подушечек, при этом сам механизм выполнен из регулируемых стальных деталей. В момент отклонении спинки кресла подлокотники незначительно уходят назад для более комфортного положения клиента в процессе процедуры опасного бритья. Подножка кресла синхронизирована со спинкой кресла. Чем ниже опускается спинка кресла, тем выше поднимается подножка. Для ещё большего удобства клиента, когда кресло разложено, рекомендуем поворачивать её мягкой подушечкой кверху. Подголовник мужского парикмахерского кресла модель №11 регулируемый по высоте и съёмный. Широкий и тяжёлый диск гидравлической базы гарантирует максимальную устойчивость кресла в любом положении.

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