Фотография Книжный стеллаж Trappedal, дуб/черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Книжный стеллаж Trappedal, дуб/черный

4.9
Оптовая цена
16 290 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Книжный стеллаж Trappedal, дуб/черный
Книжный стеллаж Trappedal, дуб/черный
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Книжный стеллаж Trappedal, дуб/черный

4.9
16290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1780 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина300 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Материал каркасаметалл, МДФ

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