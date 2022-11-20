Характеристики товара
Описание
Тип кофемашины: капельная
Мощность: 1455 Вт
Давление помпы: 15 бар
Тип используемого кофе
- зерновой
- молотый
Объем контейнера для зерен: 250 г
Объем контейнера для воды: 2.2 л
Количество степеней помола: 3
Приготовление капучино: автоматическое
Приготовление эспрессо: автоматическое
Регулировка
- крепости кофе
- степени помола
- температуры кофе
- высоты дозатора
Индикатор
- включения
- уровня воды
Таймер: Нет
Дисплей: Да
Особенности
- контейнер для отходов
- кофемолка
- лоток для сбора капель
- плита автоподогрева
Основные характеристики
- Высота330 мм
- Ширина240 мм
- Глубина480 мм
- Цветчерный