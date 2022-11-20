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Кофемашина Nivona NICR 660 CafeRomatica - фото 1Кофемашина Nivona NICR 660 CafeRomatica - фото 2

Кофемашина Nivona NICR 660 CafeRomatica

7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип кофемашины: капельная

Мощность: 1455 Вт

Давление помпы: 15 бар

Тип используемого кофе

  • зерновой
  • молотый

Объем контейнера для зерен: 250 г

Объем контейнера для воды: 2.2 л

Количество степеней помола: 3

Приготовление капучино: автоматическое

Приготовление эспрессо: автоматическое

Регулировка

  • крепости кофе
  • степени помола
  • температуры кофе
  • высоты дозатора

Индикатор

  • включения
  • уровня воды

Таймер: Нет

Дисплей: Да

Особенности

  • контейнер для отходов
  • кофемолка
  • лоток для сбора капель
  • плита автоподогрева
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Основные характеристики

  • Высота330 мм
  • Ширина240 мм
  • Глубина480 мм
  • Цветчерный
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