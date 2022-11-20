Характеристики товара
Описание
Параметры питания, В/Гц: 220-240/50
Мощность, Вт: 700
Объем, л: 0,75
Материал корпуса: Пластик
Съемный фильтр: Многоразовый
Автоотключение при отсутствии воды: Да
Капучинатор: Нет
Прорезиненные ножки: Да
Противокапельная система: Да
Шкала уровня воды: Да
Индикатор работы: Да
Функция подогрева и поддержания температуры готового кофе: Да
Длина шнура питания, м: 0,70
Гарантийный срок: 2 года
В комплекте: Кувшин, нейлоновый фильтр, мерная ложка
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Длина243 мм
- Глубина216 мм
- Вес2.28 кг
- Цветчерный