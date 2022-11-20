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Кофеварка электрическая GALAXY GL0700 - фото 1

Кофеварка электрическая GALAXY GL0700

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Параметры питания, В/Гц: 220-240/50

Мощность, Вт: 700

Объем, л: 0,75

Материал корпуса: Пластик

Съемный фильтр: Многоразовый

Автоотключение при отсутствии воды: Да

Капучинатор: Нет

Прорезиненные ножки: Да

Противокапельная система: Да

Шкала уровня воды: Да

Индикатор работы: Да

Функция подогрева и поддержания температуры готового кофе: Да

Длина шнура питания, м: 0,70

Гарантийный срок: 2 года

В комплекте: Кувшин, нейлоновый фильтр, мерная ложка

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Основные характеристики

  • Высота340 мм
  • Длина243 мм
  • Глубина216 мм
  • Вес2.28 кг
  • Цветчерный
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