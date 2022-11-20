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Кофеварка электрическая GALAXY GL0754 - фото 1

Кофеварка электрическая GALAXY GL0754

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Параметры питания, В/Гц: 220-240/50

Мощность, Вт: 900

Объем, л: 0,24

Материал корпуса: Пластик / Металл

Съемный фильтр: Многоразовый

Автоотключение при отсутствии воды: Да

Капучинатор: Да

Индикатор работы: Да

Выключатель/переключатель режимов: Да

Съемный поддон: Да

Съемный контейнер с фильтром: Да

Давление,бар: 5

Габаритные размеры, см: 24,3х21,6х34

Вес брутто, кг: 2,28

Гарантийный срок: 2 года

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Основные характеристики

  • Высота340 мм
  • Длина243 мм
  • Глубина216 мм
  • Вес2.28 кг
  • Цветчерный
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