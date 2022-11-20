Характеристики товара
Описание
Параметры питания, В/Гц: 220-240/50
Мощность, Вт: 900
Объем, л: 0,24
Материал корпуса: Пластик / Металл
Съемный фильтр: Многоразовый
Автоотключение при отсутствии воды: Да
Капучинатор: Да
Индикатор работы: Да
Выключатель/переключатель режимов: Да
Съемный поддон: Да
Съемный контейнер с фильтром: Да
Давление,бар: 5
Габаритные размеры, см: 24,3х21,6х34
Вес брутто, кг: 2,28
Гарантийный срок: 2 года
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Длина243 мм
- Глубина216 мм
- Вес2.28 кг
- Цветчерный