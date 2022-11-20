Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48
790 ₽
Объем: 90 мл
Блюдо 305 мм Royal Lance 4, 12
Блюдо овальное 250 мм Royal Lance 6, 24
Блюдо овальное 300 мм Royal Lance 4, 16
Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12
Блюдце 160 мм для бульонницы Royal Lance 6, 48
Бульонница 350 мл Royal Lance 6, 48
Емкость для закусок 9 см Royal Lance 24, 192
Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48
Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48
Чайный комплект Заяц в сугробе
Чайный комплект Маковый
Чайный комплект Гранат
Чашка черная gold heart
Чашка Лама
Чашка растительная, голубая с птичками
Бульонная чашка Айвори
Бульонная чашка Мелодия
Бульонная чашка с крышкой Кунстверк
Бульонная чашка D11.7