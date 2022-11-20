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Кофейный стол Обандо

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Кофейный стол из массива сосны Баден
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Кофейный стол из массива сосны Баден

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1350 мм
  • Длина450 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, красное дерево, стекло
  • Цветбежевый, коричневый

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