Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1350 мм
- Длина450 мм
- Глубина700 мм
- Вес30 кг
- Материалметалл, красное дерево, стекло
- Цветбежевый, коричневый
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