Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина600 мм
- Длина1200 мм
- Материалметалл, дерево
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол Лофт-2
Стол Аргей ЛДСП
Стол АРКОС 16
Стол Купер 160 Шторм стекло / черный каркас
Комплект мебели Линкольн, коричневый
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный + черный, массив
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром